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Баскетбольная сборная Украины срочно пополнилась защитником из чемпионата Эстонии

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Рига, Понедельник 20 февраля 2023 12:29
Баскетбольная сборная Украины срочно пополнилась защитником из чемпионата Эстонии Фото: Анатолий Шундель в зрелищной атаке сборной Украины (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб сборной Украины накануне решающих матчей квалификации к чемпионату мира-2023 пошел на вынужденные кадровые изменения из-за травмы форварда Артема Ковалева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.

К рядам сборной Украины присоединился Анатолий Шундель. 29-летний защитник в цветах национальной команды последний раз выступал еще в отборе к Евробаскету-2022.

В нынешнем сезоне Шундель играет в эстонском "ТалТехе". В рамках Латвийско-эстонской баскетбольной лиги он в среднем набирал 13.8 очков, делал 2.5 подбора и оформлял 2.4 передачи за 27.2 минуты на паркете. Ранее защитник выступал за чешский "Пардубице" и "Днепр".

Шундель на заре карьеры защищал цвета сборных Украины U-18 и U-20, с которыми ездил на чемпионаты Европы. В 2021 году провел два поединка за главную команду "сине-желтых" – против Словении и Австрии. Средние цифры в первой сборной – 8.5 очков за 21 минуту в игре.

В конце февраля сборная Украины проведет два матча квалификации – против Италии на выезде (23 февраля) и домашний поединок с Нидерландами в Риге (26 февраля). "Сине-желтые" имеют теоретические шансы выхода на Мундиаль – нужно побеждать в обоих матчах и надеяться на осечки конкурентов.

К слову, ранее "Будивельник" назначил нового наставника команды вместо Плеханова.

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