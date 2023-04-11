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Баскетбольна збірна України отримала нового тренера: хто працюватиме з командою

Фото: Віталій Степановський повернеться до України (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Федерація баскетболу України затвердила Віталія Степановського на посаді головного тренера національної команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

41-річний фахівець став новим керманичем "синьо-жовтих". Донедавна збірну України тренував Айнарс Багатскіс.

Степановський входив до штабу латвійця в період кваліфікаційних турнірів до Євробаскету-2022 і ЧС-2023. Натомість на чолі студентської збірної він дійшов до фіналу Універсіади-2019, де українці поступилися збірній США. У нинішньому сезоні Степановський працює з румунською "Крайовою", яку вивів до плей-офф чемпіонату.

Тренер зробив собі ім'я на чолі "Хіміка" з Одещини. Він двічі став чемпіоном України з южненцями та ще одного разу здобув "золото" в статусі асистента латвійця Муйжнієкса. Також брав із "Хіміком" срібні та бронзові нагороди Суперліги.

Найближчі матчі збірна України проведе влітку. На серпень запланований прекваліфікаційний турнір до Олімпіади-2024. "Синьо-жовті" та ще 15 збірних змагатимуться всього за дві путівки до основного відбору на Ігри в Парижі.

До слова, слобожанський "Прометей" здобув чемпіонський титул Латвійсько-естонської баскетбольної ліги.

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