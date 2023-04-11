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Баскетбольная сборная Украины получила нового тренера: кто будет работать с командой

Фото: Виталий Степановский вернется в Украину (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Федерация баскетбола Украины утвердила Виталия Степановского в должности главного тренера национальной команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

41-летний специалист стал новым наставником "сине-желтых". До недавнего времени сборную Украины тренировал Айнарс Багатскис.

Степановский входил в штаб латвийца в период квалификационных турниров к Евробаскету-2022 и ЧМ-2023. В свою очередь во главе студенческой сборной он дошел до финала Универсиады-2019, где украинцы уступили сборной США. В нынешнем сезоне Степановский работает с румынской "Крайовой", которую вывел в плей-офф чемпионата.

Тренер сделал себе имя во главе "Химика" из Одесской области. Он дважды стал чемпионом Украины с южненцами и еще раз завоевал "золото" в статусе ассистента латвийца Муйжниекса. Также брал с "Химиком" серебряные и бронзовые награды Суперлиги.

Ближайшие матчи сборная Украины проведет летом. На август запланирован пре-квалификационный турнир к Олимпиаде-2024. "Сине-желтые" и еще 15 сборных будут конкурировать всего за две путевки в основной отбор на Игры в Париже.

К слову, слобожанский "Прометей" завоевал чемпионский титул Латвийско-эстонской баскетбольной лиги.

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