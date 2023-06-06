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Баскетбольная сборная Украины получила график матчей в пре-квалификации к Олимпиаде

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Стамбул, Вторник 06 июня 2023 11:59
Баскетбольная сборная Украины получила график матчей в пре-квалификации к Олимпиаде Фото: Эмоциональный Артем Пустовой на Евробаскете-2022 (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Расписание поединков в пре-квалификационном раунде баскетбольного турнира Олимпийских игр-2024 узнала национальная команда Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Предварительный раунд квалификации примет турецкий Стамбул. Отборочные матчи сыграют 12-20 августа. "Сине-желтые" проведут минимум три поединка.

Сборная Украины ранее попала в квартет C. Там ее соперниками будут Болгария, Исландия и Турция. После группового этапа две лучшие команды сыграют в плей-офф против двойки сборных квартета D. В основную квалификацию выйдет победитель пре-квалификационных соревнований.

Первый матч Украина проведет 12 августа против сборной Болгарии. В параллельной группе сыграют национальные команды Хорватии, Бельгии, Швеции и Нидерландов. Финал плей-офф намечен на 20 августа.

Список матчей сборной Украины в пре-квалификационном турнире Олимпиады-2024:

  • Украина – Болгария, 12 августа
  • Исландия – Украина , 13 августа
  • Турция – Украина, 15 августа

Баскетбольная сборная Украины получила график матчей в пре-квалификации к Олимпиаде

В апреле Виталий Степановский стал новым наставником сборной Украины. Он вступил в должность, которая стала вакантной после отставки Айнарса Багатскиса. С латышом во главе "сине-желтые" в прошлом году вышли в 1/8 финала Евробаскета.

К слову, ранее волейбольная сборная Украины выиграла третий матч Золотой Евролиги-2023.

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