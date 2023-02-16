Баскетбольная сборная Украины объявила состав на решающие матчи отбора к ЧМ-2023
Со списком баскетболистов на предстоящие поединки квалификации к чемпионату мира-2023 определился тренерский штаб сборной Украины с Айнарсом Багатскисом во главе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.
В ростер "сине-желтых" вошли 12 исполнителей. В лагерь национальной команды прогнозированно не приедут заокеанские легионеры – Михайлюк, Лень и Скапинцев.
Ряды сборной усилит центровой испанской "Мурсии" Артем Пустовой. Воспитанник "Химика" пропустил ноябрьские матчи команды после выступления в сборной на Евробаскете-2022. Украинец ярко проявил себя в Лиге чемпионов, где в среднем набирает 10.8 очков, делает 3.6 подбора и отдает 0.5 передач.
В конце февраля сборная Украины проведет два матча квалификации – против Италии на выезде (23 февраля) и домашний поединок с Нидерландами в Риге (26 февраля). "Сине-желтые" имеют теоретические шансы выхода на Мундиаль – нужно побеждать в обоих матчах и надеяться на осечки конкурентов.
Состав сборной Украины на матчи квалификации к ЧМ-2023:
защитники
- Денис Лукашов
- Илья Сидоров
- Иссуф Санон
- Александр Ковляр
- Александр Липовой
форварды
- Богдан Близнюк
- Владимир Конев
- Андрей Войналович
- Артем Ковалев
- Вячеслав Бобров
центровые
- Владимир Герун
- Артем Пустовой
К слову, украинец Михайлюк провел яркий дебютный поединок в составе "Шарлотт Хорнетс".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.