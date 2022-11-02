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Баскетбольна збірна України оголосила склад на матчі відбору до ЧС-2023: які втрати команди

Фото: Таймаут збірної України на Євробаскеті-2022 (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Зі списком баскетболістів на прийдешні матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2023 визначився тренерський штаб національної команди України на чолі з Айнарсом Багатскісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

До ростеру "синьо-жовтих" потрапили 12 виконавців. Поза складом прогнозовано опинилися представники України в НБА – Святослав Михайлюк і Олексій Лень. Також відсутній центровий Дмитро Скапінцев, який займається пошуками клубу.

Натомість повернулися до збірної ветерани – оборонець Липовий і центровий Кравцов. Також знайшлося місце в національній команді для низки баскетболістів, які не потрапили у фінальну заявку на Євробаскет-2022. Приїдуть у табір "синьо-жовтих" відчеплені тоді форвард Крутоус, Павлов, Войналович і Ковальов.

На листопад заплановані два офіційних поєдинки збірної України. Проти збірної Нідерландів 11 листопада підопічні Багатскіса зіграють на виїзді, а 14 листопада в Ризі приймуть ісландців. Для збереження шансів на вихід із групи українська збірна зобов'язана перемагати в обох матчах.

Склад збірної України на матчі кваліфікації до ЧС-2023:

захисники

  • Денис Лукашов
  • Ілля Сидоров
  • Іссуф Санон
  • Олександр Ковляр
  • Олександр Липовий

форварди

  • Іван Ткаченко
  • Павло Крутоус
  • Сергій Павлов
  • Андрій Войналович
  • Артем Ковальов
  • В'ячеслав Бобров

центрові

  • Володимир Герун
  • В'ячеслав Кравцов

До слова, в жовтні ФБУ продовжила контракт із Багатскісом до завершення відбіркового циклу.

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