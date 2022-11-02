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Баскетбольная сборная Украины объявила состав на матчи отбора к ЧМ-2023: какие потери команды

Фото: Тайм-аут сборной Украины на Евробаскете-2022 (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Со списком баскетболистов на предстоящие матчи квалификации к чемпионату мира-2023 определился тренерский штаб национальной команды Украины во главе с Айнарсом Багатскисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.

В ростер "сине-желтых" попали 12 исполнителей. Вне состава прогнозируемо оказались представители Украины в НБА – Святослав Михайлюк и Алексей Лень. Также отсутствует центровой Дмитрий Скапинцев, занимающийся поисками клуба.

Вернулись в сборную ветераны – защитник Липовой и центровой Кравцов. Также нашлось место в национальной команде для ряда баскетболистов, не попавших в финальную заявку на Евробаскет-2022. Приедут в лагерь "сине-желтых" отцепленные тогда форвард Крутоус, Павлов, Войналович и Ковалев.

На ноябрь запланированы два официальных поединка сборной Украины. Против сборной Нидерландов 11 ноября подопечные Багатскиса сыграют на выезде, а 14 ноября в Риге примут исландцев. Для сохранения шансов на выход из группы украинская сборная обязана побеждать в обоих матчах.

Состав сборной Украины на матчи квалификации к ЧМ-2023:

защитники

Денис Лукашов
Илья Сидоров
Иссуф Санон
Александр Ковляр
Александр Липовой

форварды

Иван Ткаченко
Павел Крутоус
Сергей Павлов
Андрей Войналович
Артем Ковалев
Вячеслав Бобров

центровые

Владимир Герун
Вячеслав Кравцов

К слову, в октябре ФБУ продлила контракт с Багатскисом до завершения отборочного цикла.

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