Баскетбольная сборная Украины объявила состав на матчи отбора к ЧМ-2023: какие потери команды

В ростер "сине-желтых" попали 12 исполнителей. Вне состава прогнозируемо оказались представители Украины в НБА – Святослав Михайлюк и Алексей Лень. Также отсутствует центровой Дмитрий Скапинцев, занимающийся поисками клуба.

Вернулись в сборную ветераны – защитник Липовой и центровой Кравцов. Также нашлось место в национальной команде для ряда баскетболистов, не попавших в финальную заявку на Евробаскет-2022. Приедут в лагерь "сине-желтых" отцепленные тогда форвард Крутоус, Павлов, Войналович и Ковалев.

На ноябрь запланированы два официальных поединка сборной Украины. Против сборной Нидерландов 11 ноября подопечные Багатскиса сыграют на выезде, а 14 ноября в Риге примут исландцев. Для сохранения шансов на выход из группы украинская сборная обязана побеждать в обоих матчах.

Состав сборной Украины на матчи квалификации к ЧМ-2023:

защитники

Денис Лукашов

Илья Сидоров

Иссуф Санон

Александр Ковляр

Александр Липовой

форварды

Иван Ткаченко

Павел Крутоус

Сергей Павлов

Андрей Войналович

Артем Ковалев

Вячеслав Бобров

центровые

Владимир Герун

Вячеслав Кравцов