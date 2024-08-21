Баскетбольна Суперліга втратила черговий клуб: відома причина

Львівський колектив не змагатиметься ні в Суперлізі, ні у Вищій лізі. Клуб закрили з боргами перед баскетболістами на контракті.

"Інформація про борги клубу можу лише підтвердити. На жаль, з нами повністю не розрахувалися і немає впевнененості, що розрахуються. Наскільки мені відомо, у "Політехніки-Галичини" існують заборгованості і перед гравцями, і перед тренерами та працівниками команди", – заявив оборонець Едуард Федчук.

Інші гравці заявили про кількамісячну заборгованість перед ними. Частина виконавців "левів" уже підшукала нові команди. Зокрема, оборонці Максим Сафонов і Артем Смітюх, а також центровий Ярослав Карпюк приєдналися до "Київ-Баскета".

Що відомо про "Політехніку-Галичину"

Заснований у 1994 році клуб. Домашні матчі проводив у Палаці спорту "Галичина" (1350 місць).

Чемпіон Вищої ліги (1999). На рівні Суперліги виступав у 2000-2016 рр. та від сезону 2022/23. Найвище досягнення – "бронза" (2015/16). Кампанію 2008/09 "леви" відігралися в альтернативній Українській баскетбольній лізі (3-тє місце).

У сезоні 2023/24 регулярний чемпіонат львів'яни завершили на 8-й сходинці. У першому раунді плей-офф вилетіли від майбутньго чемпіона – "Дніпра" (0:2 у серії).