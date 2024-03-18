Баскетбольна Суперліга сформувала пари плей-офф чемпіонату України

Представники елітного баскетбольного дивізіону на чолі з "Дніпром" дізналися перших суперників у плей-офф сезону 2023/24.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.
Регулярна першість Суперліги завершиться 19 березня. Утім, пари плей-офф визначилися достроково.
Переможець регулярки чемпіонату України "Дніпро" зустрінеться з львівською "Політехнікою-Галичиною". Натомість на "Рівне" чекатиме Волинське дербі проти "Старого Луцька". Столичний "Київ-Баскет" протистоятиме івано-франківській "Говерлі", а "Запоріжжя" – "Черкаським Мавпам".
Стадія матчів на виліт розпочнеться 26 березня. Серії триватимуть до двох перемог. Невдахи півфіналів позмагаються за бронзові нагороди в окремому двоматчевому протистоянні.
Усі пари плей-офф баскетбольної Суперліги 2023/24:
До слова, раніше "Прометей" програв "Дніпру" фінал Кубка України в Києві.
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