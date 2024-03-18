Баскетбольная Суперлига сформировала пары плей-офф чемпионата Украины

Регулярное первенство Суперлиги завершится 19 марта. Впрочем, пары плей-офф определились досрочно.

Победитель регулярки чемпионата Украины "Днепр" встретится с львовской "Политехникой-Галичиной". В свою очередь "Ровно" будет ждать Волынское дерби против "Старого Луцка". Столичный "Киев-Баскет" будет противостоять ивано-франковской "Говерле", а "Запорожье" – "Черкасским Мавпам".

Стадия матчей на вылет начнется 26 марта. Серии будут продолжаться до двух побед. Неудачники полуфиналов сразятся за бронзовые награды в отдельном двухматчевом противостоянии.

Все пары плей-офф баскетбольной Суперлиги 2023/24: