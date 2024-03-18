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Баскетбольная Суперлига сформировала пары плей-офф чемпионата Украины

Фото: Владимир Конев в составе "Днепра" будет противостоять "Политехнике-Галичине" (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Представители элитного баскетбольного дивизиона во главе с "Днепром" узнали первых соперников в плей-офф сезона 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Регулярное первенство Суперлиги завершится 19 марта. Впрочем, пары плей-офф определились досрочно.

Победитель регулярки чемпионата Украины "Днепр" встретится с львовской "Политехникой-Галичиной". В свою очередь "Ровно" будет ждать Волынское дерби против "Старого Луцка". Столичный "Киев-Баскет" будет противостоять ивано-франковской "Говерле", а "Запорожье" – "Черкасским Мавпам".

Стадия матчей на вылет начнется 26 марта. Серии будут продолжаться до двух побед. Неудачники полуфиналов сразятся за бронзовые награды в отдельном двухматчевом противостоянии.

Все пары плей-офф баскетбольной Суперлиги 2023/24:

  • "Днепр" – "Политехника-Галичина"
  • "Ровно" – "Старый Луцк"
  • "Киев-Баскет" – "Прикарпатье-Говерла"
  • "Запорожье" – "Черкасские Мавпы"

 

К слову, ранее "Прометей" проиграл "Днепру" финал Кубка Украины в Киеве.

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