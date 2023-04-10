Баскетбольна Суперліга роздала призи за підсумками сезону: список переможців

Форвард київських "гладіаторів" – найцінніший гравець сезону 2022/23 Суперліги. Досвідчений українець став одним із творців чемпіонства та повернувся до лав збірної України.

Конєв провів 31 матч регулярного чемпіонату та в середньому набирав для "Будівельника" 15.2 очок, робив 6.6 підбирань, віддавав 3.4 передачі з рейтингом ефективності 18.9 балів. За результативністю форвард став четвертим у чемпіонаті, а також увійшов до топ-10 за підбираннями.

Натомість найкращим форвардом визнали представника "Київ-Баскета" Вадима Заплотинського. Він увійшов до топ-20 рейтингу результативності, став четвертим за підбираннями та п'ятим – у рейтингу ефективності. Найкращим для нього персонально матчем стала груднева зустріч зі "Старим Луцьком" (17 очок, 17 підбирань).

Також нагороди дісталися бігмену "Будівельника" Максиму Сандулу (Найкращий центровий), лідеру "Дніпра" Максиму Закурдаєву (Найкращий оборонець) і форварду "Запоріжжя" Роману Морозову (Найкращий скорер). Достроково "золото" забрав "Будівельник", срібні нагороди здобув "Дніпро", а третьою фінішувала одеська БІПА.

Перелік володарів індивідуальних нагород баскетбольної Суперліги 2022/23:

MVP чемпіонату – Володимир Конєв ("Будівельник")

Найкращий форвард – Вадим Заплотинський ("Київ-Баскет")

Імені Олександра Білостінного найкращому центровому – Максим Сандул ("Будівельник")

Найкращий оборонець – Максим Закурдаєв ("Дніпро")

Імені Олександра Сальнікова найкращому скореру – Роман Морозов ("Запоріжжя")

Фото: Найкращі гравці Суперліги України 2022/23 (fbu.ua)