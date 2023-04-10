Баскетбольная Суперлига раздала призы по итогам сезона: список победителей

Форвард киевских "гладиаторов" – самый ценный игрок сезона 2022/23 Суперлиги. Опытный украинец стал одним из творцов чемпионства и вернулся в ряды сборной Украины.

Конев провел 31 матч регулярного чемпионата и в среднем набирал для "Будивельника" 15.2 очков, делал 6.6 подбора, отдавал 3.4 передачи с рейтингом эффективности 18.9 баллов. По результативности форвард стал четвертым в чемпионате, а также вошел в топ-10 по подборам.

Лучшим же форвардом признали представителя "Киев-Баскета" Вадима Заплотинского. Он вошел в топ-20 рейтинга результативности, стал четвертым по подборам и пятым – в рейтинге эффективности. Лучшим для него персонально матчем стала декабрьская встреча со "Старым Луцком" (17 очков, 17 подборов).

Также награды достались бигмену "Будивельника" Максиму Сандулу (Лучший центровой), лидеру "Днепра" Максиму Закурдаеву (Лучший защитник) и форварду "Запорожья" Роману Морозову (Лучший скорер). Досрочно "золото" забрал "Будивельник", серебряные награды получил "Днепр", а третьей финишировала одесская БИПА.

Список обладателей индивидуальных наград баскетбольной Суперлиги 2022/23:

MVP чемпионата – Владимир Конев ("Будивельник")

Лучший форвард – Вадим Заплотинский ("Киев-Баскет")

Имени Александра Белостенного лучшему центровому – Максим Сандул ("Будивельник")

Лучший защитник – Максим Закурдаев ("Днепр")

Имени Александра Сальникова лучшему скореру – Роман Морозов ("Запорожье")

Фото: Лучшие игроки Суперлиги Украины 2022/23 (fbu.ua)