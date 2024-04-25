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Баскетбольна Суперліга роздала нагороди сезону: хто забрав призи

Фото: Максим Закурдаєв отримав визнання (facebook.com/bc.dnipro)
Автор: Антон Федорців

Федерація баскетболу України оголосила повний перелік нагороджених індивідуальними відзнаками за підсумками сезону 2023/24 Суперліги. Найціннішим гравцем визнаний капітан "Дніпра" Станіслав Тимофеєнко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

34-річний форвард дніпровців – MVP сезону, що завершився, елітного дивізіону чемпіонату України. Він став найкращим у лавах чемпіона за набраними очками, підбираннями і ефективністю.

Тимофеєнко отримав нагороду після переможної фінальної серії проти "Рівного". Загалом представники "Дніпра" забрали чотири індивідуальні нагороди сезону. Окрім капітана команди, визнання отримали головний тренер Володимир Коваль, форвард Володимир Конєв і оборонець Максим Закудаєв.

Сенсаційний фіналіст сезону забрав два призи. Атакувальний оборонець "Рівного" Олексій Соловйов досягнув найбільшого прогресу впродовж сезону, а оборонець команди зі США Елайджа Джойнер визнаний найкращим легіонером. Ще дві нагороди дісталися представникам "Київ-Баскета" й "Черкаських Мавп".

Повний список лауреатів сезону 2023/24 баскетбольної Суперліги:

  • MVP – Станіслав Тимофеєнко ("Дніпро")
  • Найкращий тренер – Володимир Коваль ("Дніпро")
  • Гравець з найбільшим прогресом – Олексій Соловйов ("Рівне")
  • Найкращий легіонер – Елайджа Джойнер ("Рівне")
  • Найкращий гравець захисного плану – Вадим Заплотинський ("Київ-Баскет")
  • Найкращий центровий – Андрій Агафонов ("Черкаські Мавпи")
  • Найкращий форвард – Володимир Конєв ("Дніпро")
  • Найкращий захисник – Максим Закурдаєв ("Дніпро")

 

Сезон 2023/24 баскетбольної Суперліги

Регулярний чемпіонат розпочали 11 колективів. У грудні з чемпіонату через фінансові проблеми несподівано знявся чинний чемпіон – столичний "Будівельник". Результати матчів за участі киян анулювали.

"Дніпро" виграв регулярку Суперліги, зазнавши лише однієї поразки (26 перемог). У першому раунді плей-офф підопічні Коваля здолали львівську "Політехніку-Галичину" (2:0), а в півфіналі – "Черкаських Мавп" (2:1). "Рівне" на шляху до фіналу пройшов "Старий Луцьк" і "Київ-Баскет".

У бронзовій серії столична команда двічі здолала "Мавп". За підсумками плей-офф усі чотири колективи розташувалися в тому ж порядку, що й після всіх турів регулярної першості.

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