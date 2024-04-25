Баскетбольна Суперліга роздала нагороди сезону: хто забрав призи

34-річний форвард дніпровців – MVP сезону, що завершився, елітного дивізіону чемпіонату України. Він став найкращим у лавах чемпіона за набраними очками, підбираннями і ефективністю.

Тимофеєнко отримав нагороду після переможної фінальної серії проти "Рівного". Загалом представники "Дніпра" забрали чотири індивідуальні нагороди сезону. Окрім капітана команди, визнання отримали головний тренер Володимир Коваль, форвард Володимир Конєв і оборонець Максим Закудаєв.

Сенсаційний фіналіст сезону забрав два призи. Атакувальний оборонець "Рівного" Олексій Соловйов досягнув найбільшого прогресу впродовж сезону, а оборонець команди зі США Елайджа Джойнер визнаний найкращим легіонером. Ще дві нагороди дісталися представникам "Київ-Баскета" й "Черкаських Мавп".

Повний список лауреатів сезону 2023/24 баскетбольної Суперліги:

MVP – Станіслав Тимофеєнко ("Дніпро")

Найкращий тренер – Володимир Коваль ("Дніпро")

Гравець з найбільшим прогресом – Олексій Соловйов ("Рівне")

Найкращий легіонер – Елайджа Джойнер ("Рівне")

Найкращий гравець захисного плану – Вадим Заплотинський ("Київ-Баскет")

Найкращий центровий – Андрій Агафонов ("Черкаські Мавпи")

Найкращий форвард – Володимир Конєв ("Дніпро")

Найкращий захисник – Максим Закурдаєв ("Дніпро")

Сезон 2023/24 баскетбольної Суперліги

Регулярний чемпіонат розпочали 11 колективів. У грудні з чемпіонату через фінансові проблеми несподівано знявся чинний чемпіон – столичний "Будівельник". Результати матчів за участі киян анулювали.

"Дніпро" виграв регулярку Суперліги, зазнавши лише однієї поразки (26 перемог). У першому раунді плей-офф підопічні Коваля здолали львівську "Політехніку-Галичину" (2:0), а в півфіналі – "Черкаських Мавп" (2:1). "Рівне" на шляху до фіналу пройшов "Старий Луцьк" і "Київ-Баскет".

У бронзовій серії столична команда двічі здолала "Мавп". За підсумками плей-офф усі чотири колективи розташувалися в тому ж порядку, що й після всіх турів регулярної першості.