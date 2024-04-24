Баскетбольний "Дніпро" став чемпіоном України після перемоги над "Рівним"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Суперліга, плей-офф, фінал

"Рівне" – "Дніпро" – 50:71 (11:12, 8:14, 19:25, 12:20); серія – 0:2

Підопічні Володимира Коваля заволоділи ініціативою з перших хвилин. До середини стартової чверті дніпровці відірвалися на п'ять пунктів. Утім, господарі паркету спромоглися зрівняти рахунок. Однак, "Дніпро" закінчив відрізок із мінімальною перевагою.

Зі стартом другої 10-хвилинки команда Коваля взялася методично працювати над створенням гандикапу. Дефіцит очок для "Рівного" виріс до 11-ти пунктів. Щоправда, до великої перерви господарі зуміли трохи покращити становище. У дебюті ж третьої чверті рівняни зуміли впритул підібратися до "Дніпра".

Фавориту довелося ввімкнути додаткові швидкості. Як наслідок, дніпровці видали найрезультативнішу десятихвилинку, набравши 25 очок. На цьому фоні баскетболісти "Рівного" фактично здалися, а хлопці Коваля збільшили відрив до двох десятків пунктів.

Підсумкова перевага "Дніпра" склала +21. Друга перемога дозволила гранду завершити фінальну серію Суперліги. Дніпровці вдруге в історії завоювали чемпіонський титул, поклавши золоті медалі в раніше здобутий Кубок України.

Сезон 2023/24 баскетбольної Суперліги

Регулярний чемпіонат розпочали 11 колективів. У грудні з чемпіонату через фінансові проблеми несподівано знявся чинний чемпіон – столичний "Будівельник". Результати матчів за участі киян анулювали.

"Дніпро" виграв регулярку Суперліги, зазнавши лише однієї поразки (26 перемог). У першому раунді плей-офф підопічні Коваля здолали львівську "Політехніку-Галичину" (2:0), а в півфіналі – "Черкаських Мавп" (2:1). "Рівне" на шляху до фіналу пройшов "Старий Луцьк" і "Київ-Баскет".

У бронзовій серії столична команда двічі здолала "Мавп". За підсумками плей-офф усі чотири колективи розташувалися в тому ж порядку, що й після всіх турів регулярної першості.