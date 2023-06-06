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Баскетбольная Суперлига вернет плей-офф на новый сезон

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Киев, Вторник 06 июня 2023 15:15
Баскетбольная Суперлига вернет плей-офф на новый сезон Фото: Столичное дерби в предыдущем сезоне Суперлиги (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Следующий чемпион Украины по баскетболу определится в плей-офф сезона 2023/24. Предыдущая кампания прошла без матчей на вылет.

Такое решение приняла Федерация баскетбола Украины, сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт организации.

ФБУ решила вернуть плей-офф в розыгрыше элитного отечественного дивизиона. В свою очередь в Высшей лиге команды будут соревноваться без матчей на вылет.

"Соревнования будут проведены в два этапа. На первом этапе команды сыграют четыре круга по туровой системе календаря (в формате "бабл"). На втором этапе запланирована система плей-офф. Формат проведения плей-офф должен быть определен до начала третьего круга чемпионата в зависимости от ситуации в стране, связанной с военными действиями", – говорится в заявлении федерации.

Тем временем в Высшей лиге команды сыграют три этапа. На первом они будут играть в разделенных по региональному принципу группах. Далее восьмерка лучших в двух группах определит четырех претендентов на медали, которые сыграют в два круга.

В сезоне 2022/23 чемпионом Украины стал столичный "Будивельник". Рекорд "гладиаторов" – 31 победа, 1 поражение. В свою очередь в Высшей лиге триумфовало "Ровно".

К слову, ранее сборная Украины получила календарь матчей в преквалификации Олимпийских игр.

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