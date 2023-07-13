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Баскетбольна Суперліга отримала новачка на новий сезон

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Рівне, Четвер 13 липня 2023 18:52
Баскетбольна Суперліга отримала новачка на новий сезон Фото: "Рівне" – переможець Вищої ліги 2022/23 (facebook.com/bcRivne)
Автор: Антон Федорців

Федерація баскетболу України підтвердила отримання заявки на участь у сезоні 2023/24 Суперліги від клубу "Рівне".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

Рівняни вирішили зіграти прийдешній сезон на найвищому рівні. У попередньому сезоні підопічні Михайла Переверзія виграли змагання у Вищій лізі.

Президент "Рівного" Сергій Ліщук надіслав федерації лист про готовність виступати в Суперлізі. Обласний центр повернеться на мапу баскетбольної еліти після понад 10-річної паузи. У 2000-2010 рр. Рівненщину в Суперлізі представляв "Пульсар".

Раніше перепоною на шляху виступів "Рівного" в елітному дивізіоні були фінанси. Однак, повномасштабне вторгнення РФ до України вирівняло бюджети команд. Фінансової прірви між Суперлігою і Вищою лігою немає.

Що відомо про "Рівне"

Заснований у 2017 році баскетбольний клуб. До структури входять чоловіча та жіноча команди, а глобальне завдання – побудова "піраміди" з дитячми, юнацькими, студентськими та аматорськими колективами.

У Вищій лізі рівняни дебютували з 4-го місця в сезоні 2017/18. У наступних сезонах "Рівне" тричі здобув "срібло" чемпіонату. Золоті медалі за підсумками кампанії 2022/23 виграли в боротьбі з криворізьким "Кривбасом".

Президент – культовий баскетболіст 00-х Сергій Ліщук. Він захищав кольори "Пульсара", "Хіміка", "Азовмаша", іспанських "Валенсії" та "Мурсії", а на драфті НБА-2004 "Мемфіс" обрав українця під 49-м номером.

До слова, напередодні ФБУ оприлюднила попередній склад збірної України у прекваліфікації до Олімпіади-2024.

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