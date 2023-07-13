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Баскетбольная Суперлига получила новичка на новый сезон

Новина українською →
Ровно, Четверг 13 июля 2023 18:52
Баскетбольная Суперлига получила новичка на новый сезон Фото: "Ровно" – победитель Высшей лиги 2022/23 (facebook.com/bcRivne)
Автор: Антон Федорцив

Федерация баскетбола Украины подтвердила получение заявки на участие в сезоне 2023/24 Суперлиги от клуба "Ровно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Ровенчане решили сыграть грядущий сезон на самом высоком уровне. В предыдущем сезоне подопечные Михаила Переверзия выиграли соревнования в Высшей лиге.

Президент "Ровно" Сергей Лищук направил федерации письмо о готовности выступать в Суперлиге. Областной центр вернется на карту баскетбольной элиты после более чем 10-летней паузы. В 2000-2010 гг. Ровненскую область в Суперлиге представлял "Пульсар".

Раньше препятствием на пути выступлений "Ровного" в элитном дивизионе были финансы. Однако полномасштабное вторжение РФ в Украину выравняло бюджеты команд. Финансовой пропасти между Суперлигой и Высшей лигой нет.

Что известно о "Ровно"

Основанный в 2017 году баскетбольный клуб. В структуру входят мужская и женская команды, а глобальная задача – построение "пирамиды" с детскими, юношескими, студенческими и любительскими коллективами.

В Высшей лиге ровенчане дебютировали с 4-го места в сезоне 2017/18. В последующих сезонах "Ровно" трижды завоевал "серебро" чемпионата. Золотые медали по итогам кампании 2022/23 выиграли в борьбе с криворожским "Кривбассом".

Президент – культовый баскетболист 00-х Сергей Лищук. Он защищал цвета "Пульсара", "Химика", "Азовмаша", испанских "Валенсии" и "Мурсии", а на драфте НБА-2004 "Мемфис" выбрал украинца под 49-м номером.

К слову, накануне ФБУ обнародовала предварительный состав сборной Украины в пре-квалификации к Олимпиаде-2024.

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