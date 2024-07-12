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Баскетбольна Суперліга отримала формат на новий сезон: є одна інтрига

Київ, П'ятниця 12 липня 2024 10:00
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Баскетбольна Суперліга отримала формат на новий сезон: є одна інтрига Фото: "Дніпро" переграло "Рівне" у фіналі минулого сезону (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Федерація баскетболу України затвердила формат змагань в елітному дивізіоні на прийдешній сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

Формат чоловічої Суперліги не зазнав змін. Чемпіона України визначать після двох етапів – регулярної першості та плей-офф.

Кількість учасників дивізіону не зміниться та складе 10 колективів. Повернеться до еліти вітчизняний гранд – слобожанський "Прометей". Торік український ростер "титанів" тріумфував у Вищій лізі, а команду в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі (ЛЕБЛ) розформували.

Наразі таємницею залишається, чиє місце в Суперлізі відійде "Прометею". У попередньому сезоні двома невдахами першості, які залишилися без плей-офф після регулярки, стали одеська БІПА та криворізький "Кривбас". Усі матчі регулярного чемпіонату зіграють в "баблах".

Базова дата старту нового сезону Суперліги – 26 вересня. Змагання триватимуть орієнтовно до червня 2025-го. Паралельно розіграють і Кубок України. У минулому сезоні чемпіонський дубль оформив "Дніпро".

До слова, раніше "Дніпро" отримав схвалення на виступ у Кубку Європи ФІБА,

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Баскетбол Чемпіонат України
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