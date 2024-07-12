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Баскетбольная Суперлига получила формат на новый сезон: есть одна интрига

Киев, Пятница 12 июля 2024 10:00
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Баскетбольная Суперлига получила формат на новый сезон: есть одна интрига Фото: "Днепр" обыграл "Ровно" в финале прошлого сезона (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Федерация баскетбола Украины утвердила формат соревнований в элитном дивизионе на предстоящий сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Формат мужской Суперлиги не претерпел изменений. Чемпиона Украины определят после двух этапов – регулярного первенства и плей-офф.

Количество участников дивизиона не изменится и составит 10 коллективов. Вернется в элиту отечественный гранд – слобожанский "Прометей". В прошлом году украинский ростер "титанов" триумфовал в Высшей лиге, а команду в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге (ЛЭБЛ) расформировали.

Пока остается тайной, чье место в Суперлиге отойдет "Прометею". В предыдущем сезоне двумя неудачниками первенства, оставшимися без плей-офф после регулярки, стали одесская БИПА и криворожский "Кривбасс". Все матчи регулярного чемпионата сыграют в "баблах".

Базовая дата старта нового сезона Суперлиги – 26 сентября. Соревнования продлятся ориентировочно до июня 2025-го. Параллельно разыграют и Кубок Украины. В прошлом сезоне чемпионский дубль оформил "Днепр".

К слову, ранее "Днепр" получил одобрение на выступление в Кубке Европы ФИБА,

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