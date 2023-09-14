Баскетбольна Суперліга оприлюднила календар старту сезону

Федерація баскетболу України остаточно визначилася з датою початку сезону 2023/24 у вітчизняній Суперлізі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.
Новий сезон розпочнеться 3 жовтня. Змагання пройдуть за туровою системою календаря у форматі "баблів".
Чемпіонат України в баскетбольній еліті стартуватиме в Києві. У чинного чемпіона "Будівельника" гостюватимуть "Дніпро", БІПА, "Запоріжжя" і криворізький "Кривбас". Кияни в перший ігровий день зустрінуться зі срібним призером попереднього сезону – дніпровцями.
Натомість 6-8 жовтня в Івано-Франківську зіграють ще 6 команд. До місцевої "Прикарпаття-Говерли" приєднаються "Рівне", "Старий Луцьк", "Політехніка-Галичина", "Черкаські Мавпи" та "Київ-Баскет". Перший матч – дербі Волині між рівнянами та лучанами.
Календар матчів першого туру баскетбольної Суперліги 2023/24:
Київ, 3-5 жовтня
Івано-Франківськ, 6-8 жовтня
Загалом команди Суперліги зіграють 3 кола регулярної першості. Далі ж на них чекатиме плей-офф. Завершити чемпіонат в елітному дивізіону планують до 1 травня 2024 року. Формат плей-офф, зокрема і кількість учасників, визначать перед третім колом регулярки.
До слова, українець Михайлюк підписав контракт із "Бостоном" на новий сезон НБА.
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