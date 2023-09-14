Баскетбольна Суперліга оприлюднила календар старту сезону

Новий сезон розпочнеться 3 жовтня. Змагання пройдуть за туровою системою календаря у форматі "баблів".

Чемпіонат України в баскетбольній еліті стартуватиме в Києві. У чинного чемпіона "Будівельника" гостюватимуть "Дніпро", БІПА, "Запоріжжя" і криворізький "Кривбас". Кияни в перший ігровий день зустрінуться зі срібним призером попереднього сезону – дніпровцями.

Натомість 6-8 жовтня в Івано-Франківську зіграють ще 6 команд. До місцевої "Прикарпаття-Говерли" приєднаються "Рівне", "Старий Луцьк", "Політехніка-Галичина", "Черкаські Мавпи" та "Київ-Баскет". Перший матч – дербі Волині між рівнянами та лучанами.

Календар матчів першого туру баскетбольної Суперліги 2023/24:

Київ, 3-5 жовтня

"Запоріжжя" – "Кривбас", 3 жовтня

"Будівельник" – "Дніпро", 3 жовтня

БІПА – "Кривбас", 4 жовтня

"Запоріжжя" – "Дніпро", 4 жовтня

"Будівельник" – "Кривбас", 5 жовтня

БІПА – "Дніпро, 5 жовтня

Івано-Франківськ, 6-8 жовтня

"Рівне" – "Старий Луцьк", 6 жовтня

"Політехніка-Галичина" – "Черкаські Мавпи", 6 жовтня

"Прикарпаття-Говерла" – "Київ-Баскет", 6 жовтня

"Політехніка-Галичина" – "Старий Луцьк", 7 жовтня

"Рівне" – "Київ-Баскет", 7 жовтня

"Прикарпаття-Говерла" – "Черкаські Мавпи", 7 жовтня

"Політехніка-Галичина" – "Київ-Баскет", 8 жовтня

"Рівне" – "Черкаські Мавпи", 8 жовтня

"Прикарпаття-Говерла" – "Старий Луцьк", 8 жовтня

Загалом команди Суперліги зіграють 3 кола регулярної першості. Далі ж на них чекатиме плей-офф. Завершити чемпіонат в елітному дивізіону планують до 1 травня 2024 року. Формат плей-офф, зокрема і кількість учасників, визначать перед третім колом регулярки.