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Баскетбольна Суперліга оприлюднила календар старту сезону

Фото: "Будівельник" захищатиме чемпіонський титул (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорців

Федерація баскетболу України остаточно визначилася з датою початку сезону 2023/24 у вітчизняній Суперлізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

Новий сезон розпочнеться 3 жовтня. Змагання пройдуть за туровою системою календаря у форматі "баблів".

Чемпіонат України в баскетбольній еліті стартуватиме в Києві. У чинного чемпіона "Будівельника" гостюватимуть "Дніпро", БІПА, "Запоріжжя" і криворізький "Кривбас". Кияни в перший ігровий день зустрінуться зі срібним призером попереднього сезону – дніпровцями.

Натомість 6-8 жовтня в Івано-Франківську зіграють ще 6 команд. До місцевої "Прикарпаття-Говерли" приєднаються "Рівне", "Старий Луцьк", "Політехніка-Галичина", "Черкаські Мавпи" та "Київ-Баскет". Перший матч – дербі Волині між рівнянами та лучанами.

Календар матчів першого туру баскетбольної Суперліги 2023/24:

Київ, 3-5 жовтня

  • "Запоріжжя" – "Кривбас", 3 жовтня
  • "Будівельник" – "Дніпро", 3 жовтня
  • БІПА – "Кривбас", 4 жовтня
  • "Запоріжжя" – "Дніпро", 4 жовтня
  • "Будівельник" – "Кривбас", 5 жовтня
  • БІПА – "Дніпро, 5 жовтня

Івано-Франківськ, 6-8 жовтня

  • "Рівне" – "Старий Луцьк", 6 жовтня
  • "Політехніка-Галичина" – "Черкаські Мавпи", 6 жовтня
  • "Прикарпаття-Говерла" – "Київ-Баскет", 6 жовтня
  • "Політехніка-Галичина" – "Старий Луцьк", 7 жовтня
  • "Рівне" – "Київ-Баскет", 7 жовтня
  • "Прикарпаття-Говерла" – "Черкаські Мавпи", 7 жовтня
  • "Політехніка-Галичина" – "Київ-Баскет", 8 жовтня
  • "Рівне" – "Черкаські Мавпи", 8 жовтня
  • "Прикарпаття-Говерла" – "Старий Луцьк", 8 жовтня

 

Загалом команди Суперліги зіграють 3 кола регулярної першості. Далі ж на них чекатиме плей-офф. Завершити чемпіонат в елітному дивізіону планують до 1 травня 2024 року. Формат плей-офф, зокрема і кількість учасників, визначать перед третім колом регулярки.

До слова, українець Михайлюк підписав контракт із "Бостоном" на новий сезон НБА.

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