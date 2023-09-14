Баскетбольная Суперлига обнародовала календарь старта сезона

Федерация баскетбола Украины окончательно определилась с датой начала сезона 2023/24 в отечественной Суперлиге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.
Новый сезон начнется 3 октября. Соревнования пройдут по туровой системе календаря в формате "баблов".
Чемпионат Украины в баскетбольной элите стартует в Киеве. У действующего чемпиона "Будивельника" будут гостить "Днепр", БИПА, "Запорожье" и криворожский "Кривбасс". Киевляне в первый игровой день встретятся с серебряным призером предыдущего сезона – днепровцами.
В свою очередь 6-8 октября в Ивано-Франковске сыграют еще 6 команд. К местной "Прикарпатье-Говерле" присоединятся "Ровно", "Старый Луцк", "Политехника-Галичина", "Черкасские Мавпы" и "Киев-Баскет". Первый матч – дерби Волыни между ровенчанами и лучанами.
Календарь матчей первого тура баскетбольной Суперлиги 2023/24:
Киев, 3-5 октября
Ивано-Франковск, 6-8 октября
В общей сложности команды Суперлиги сыграют 3 круга регулярного первенства. Дальше же их будет ждать плей-офф. Завершить чемпионат в элитном дивизионе планируют к 1 мая 2024 года. Формат плей-офф, в том числе и количество участников, определят перед третьим кругом регулярки.
К слову, украинец Михайлюк подписал контракт с "Бостоном" на новый сезон НБА.
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