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Баскетбольная Суперлига обнародовала календарь старта сезона

Фото: "Будивельник" будет защищать чемпионский титул (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорцив

Федерация баскетбола Украины окончательно определилась с датой начала сезона 2023/24 в отечественной Суперлиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Новый сезон начнется 3 октября. Соревнования пройдут по туровой системе календаря в формате "баблов".

Чемпионат Украины в баскетбольной элите стартует в Киеве. У действующего чемпиона "Будивельника" будут гостить "Днепр", БИПА, "Запорожье" и криворожский "Кривбасс". Киевляне в первый игровой день встретятся с серебряным призером предыдущего сезона – днепровцами.

В свою очередь 6-8 октября в Ивано-Франковске сыграют еще 6 команд. К местной "Прикарпатье-Говерле" присоединятся "Ровно", "Старый Луцк", "Политехника-Галичина", "Черкасские Мавпы" и "Киев-Баскет". Первый матч – дерби Волыни между ровенчанами и лучанами.

Календарь матчей первого тура баскетбольной Суперлиги 2023/24:

Киев, 3-5 октября

  • "Запорожье" – "Кривбасс", 3 октября
  • "Будивельник" – "Днепр", 3 октября
  • БИПА – "Кривбасс", 4 октября
  • "Запорожье" – "Днепр", 4 октября
  • "Будивельник" – "Кривбасс", 5 октября
  • БИПА – "Днепр, 5 октября

Ивано-Франковск, 6-8 октября

  • "Ровно" – "Старый Луцк", 6 октября
  • "Политехника-Галичина" – "Черкасские Мавпы", 6 октября
  • "Прикарпатье-Говерла" – "Киев-Баскет", 6 октября
  • "Политехника-Галичина" – "Старый Луцк", 7 октября
  • "Ровно" – "Киев-Баскет", 7 октября
  • "Прикарпатье-Говерла" – "Черкасские Мавпы", 7 октября
  • "Политехника-Галичина" – "Киев-Баскет", 8 октября
  • "Ровно" – "Черкасские Мавпы", 8 октября
  • "Прикарпатье-Говерла" – "Старый Луцк", 8 октября

 

В общей сложности команды Суперлиги сыграют 3 круга регулярного первенства. Дальше же их будет ждать плей-офф. Завершить чемпионат в элитном дивизионе планируют к 1 мая 2024 года. Формат плей-офф, в том числе и количество участников, определят перед третьим кругом регулярки.

К слову, украинец Михайлюк подписал контракт с "Бостоном" на новый сезон НБА.

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