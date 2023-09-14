Баскетбольная Суперлига обнародовала календарь старта сезона

Новый сезон начнется 3 октября. Соревнования пройдут по туровой системе календаря в формате "баблов".

Чемпионат Украины в баскетбольной элите стартует в Киеве. У действующего чемпиона "Будивельника" будут гостить "Днепр", БИПА, "Запорожье" и криворожский "Кривбасс". Киевляне в первый игровой день встретятся с серебряным призером предыдущего сезона – днепровцами.

В свою очередь 6-8 октября в Ивано-Франковске сыграют еще 6 команд. К местной "Прикарпатье-Говерле" присоединятся "Ровно", "Старый Луцк", "Политехника-Галичина", "Черкасские Мавпы" и "Киев-Баскет". Первый матч – дерби Волыни между ровенчанами и лучанами.

Календарь матчей первого тура баскетбольной Суперлиги 2023/24:

Киев, 3-5 октября

"Запорожье" – "Кривбасс", 3 октября

"Будивельник" – "Днепр", 3 октября

БИПА – "Кривбасс", 4 октября

"Запорожье" – "Днепр", 4 октября

"Будивельник" – "Кривбасс", 5 октября

БИПА – "Днепр, 5 октября

Ивано-Франковск, 6-8 октября

"Ровно" – "Старый Луцк", 6 октября

"Политехника-Галичина" – "Черкасские Мавпы", 6 октября

"Прикарпатье-Говерла" – "Киев-Баскет", 6 октября

"Политехника-Галичина" – "Старый Луцк", 7 октября

"Ровно" – "Киев-Баскет", 7 октября

"Прикарпатье-Говерла" – "Черкасские Мавпы", 7 октября

"Политехника-Галичина" – "Киев-Баскет", 8 октября

"Ровно" – "Черкасские Мавпы", 8 октября

"Прикарпатье-Говерла" – "Старый Луцк", 8 октября

В общей сложности команды Суперлиги сыграют 3 круга регулярного первенства. Дальше же их будет ждать плей-офф. Завершить чемпионат в элитном дивизионе планируют к 1 мая 2024 года. Формат плей-офф, в том числе и количество участников, определят перед третьим кругом регулярки.