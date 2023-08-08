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Баскетбольна федерація проведе чемпіонат України в трьох дивізіонах

Фото: "Кривбас" і "Рівне" у Вищій лізі 2022/23 (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

У прийдешньому сезоні Федерація баскетболу України запланувала чоловічі змагання вітчизняної першості відразу в трьох лігах.

Про це заявила заступниця генерального секретаря ФБУ Лариса Шабанова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Виконком федерації змінив формули проведення змагань у Суперлізі та Вищій лізі. Окрім того, відновлять турнір Першої ліги.

За попередніми даними, у Вищій та Першій лігах зіграють по 12 команд. У другому за рангом дивізіоні змагання складатимуться з трьох кіл за туровою системою календаря з форматом "баблів". Далі вісімка найкращих колективів зіграють у плей-офф.

Натомість у Першій лізі команди розділять на дві групи за територіальним і спортивним принципом. Тут зіграють у 4 кола, а четвірки найкращих команд сформують нові дві групи з двоколовим турніром і потім визначать призерів чемпіонату в плей-офф.

"Насамперед з ініціативи команд-учасниць ми дійшли рішення повернутися до формату проведення чемпіонату України з Першою лігою, де гратимуть команди, які поки що не відповідають вимогам Вищої ліги. Здебільшого це клуби напіваматорські, що грають як молодими гравцями, так і досвідченими, і для таких клубів також повинна бути можливість розпочати чи продовжувати грати у чемпіонаті України", – пояснила Шабанова.

До слова, напередодні збірна України програла Нідерландам спаринг у Ризі.

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