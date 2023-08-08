Баскетбольная федерация проведет чемпионат Украины в трех дивизионах

Исполком федерации изменил формулы проведения соревнований в Суперлиге и Высшей лиге. Кроме того, возобновят турнир Первой лиги.

По предварительным данным, в Высшей и Первой лигах сыграют по 12 команд. Во втором по рангу дивизионные соревнования будут состоять из трех кругов по туровой системе календаря с форматом "баблов". Дальше восьмерка лучших коллективов сыграют в плей-офф.

В свою очередь в Первой лиге команды разделят на две группы по территориальному и спортивному принципу. Здесь сыграют в 4 круга, а четверки лучших команд сформируют новые две группы с двукруговым турниром и затем определят призеров чемпионата в плей-офф.

"Прежде всего по инициативе команд-участниц мы пришли к решению вернуться к формату проведения чемпионата Украины с Первой лигой, где будут играть команды, пока не отвечающие требованиям Высшей лиги. В основном это клубы полулюбительские, играющие как молодыми игроками, так и опытными, и для таких клубов также должна быть возможность начать или продолжать играть в чемпионате Украины", – объяснила Шабанова.