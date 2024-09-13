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Баскетбольная федерация объявила список участников Суперлиги

Киев, Пятница 13 сентября 2024 13:30
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Баскетбольная федерация объявила список участников Суперлиги Фото: "Мавпы" и "Днепр" будут соревноваться за медали (facebook.com/MavpaBasket)
Автор: Антон Федорцив

На старт сезона 2024/25 в баскетбольной Суперлиге выйдут 9 мужских команд во главе с чемпионом Украины – "Днепром".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Исполком Федерации баскетбола Украины утвердил регламент соревнований грядущего сезона. Турнир начнется в октябре и состоит из двух этапов.

На первом этапе команды сыграют 4 круга по туровой системе календаря в формате баблов. На втором же восьмерка команд определит чемпиона Украины в плей-офф. В новом сезоне каждая команда Суперлиги будет принимать соперников на домашней площадке.

На старт выйдут девять из десяти участников сезона 2023/24. Потерей дивизиона стала львовская "Политехника-Галичина", финишировавшая на 8-й строчке регулярного первенства и вылетевшая в 1/4 финала плей-офф. Кроме того, отказался от выступлений победитель Высшей лиги – слобожанский "Прометей".

Список участников баскетбольной Суперлиги 2024/25:

  • "Днепр"
  • "Ровно"
  • "Киев-Баскет"
  • "Черкасские Мавпы"
  • "Запорожье"
  • "Прикарпатье-Говерла"
  • "Старый Луцк"
  • БИПА
  • "Кривбасс"

Баскетбольная федерация объявила список участников Суперлиги

В грядущем сезоне элитные баскетбольные коллективы также будут соревноваться за Кубок Украины. Там к ним присоединятся семь команд Высшей лиги. В сезоне 2023/24 чемпионский дубль оформил "Днепр".

К слову, ранее вспомнили спортивную смерть чемпионов украинской Суперлиги.

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