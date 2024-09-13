Баскетбольная федерация объявила список участников Суперлиги
На старт сезона 2024/25 в баскетбольной Суперлиге выйдут 9 мужских команд во главе с чемпионом Украины – "Днепром".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.
Исполком Федерации баскетбола Украины утвердил регламент соревнований грядущего сезона. Турнир начнется в октябре и состоит из двух этапов.
На первом этапе команды сыграют 4 круга по туровой системе календаря в формате баблов. На втором же восьмерка команд определит чемпиона Украины в плей-офф. В новом сезоне каждая команда Суперлиги будет принимать соперников на домашней площадке.
На старт выйдут девять из десяти участников сезона 2023/24. Потерей дивизиона стала львовская "Политехника-Галичина", финишировавшая на 8-й строчке регулярного первенства и вылетевшая в 1/4 финала плей-офф. Кроме того, отказался от выступлений победитель Высшей лиги – слобожанский "Прометей".
Список участников баскетбольной Суперлиги 2024/25:
- "Днепр"
- "Ровно"
- "Киев-Баскет"
- "Черкасские Мавпы"
- "Запорожье"
- "Прикарпатье-Говерла"
- "Старый Луцк"
- БИПА
- "Кривбасс"
В грядущем сезоне элитные баскетбольные коллективы также будут соревноваться за Кубок Украины. Там к ним присоединятся семь команд Высшей лиги. В сезоне 2023/24 чемпионский дубль оформил "Днепр".
К слову, ранее вспомнили спортивную смерть чемпионов украинской Суперлиги.
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