Баскетбол і місто, великий бокс на Сході та кризова битва Серії А: анонс вихідних у спорті

"Ліверпуль" – "Арсенал"

23 грудня, 19:30, Ліверпуль, "Енфілд", трансляція на Setanta Sports

Битва лідерів Прем'єр-ліги відбудеться в гирлі річки Мерсі. Місцевий "Ліверпуль" наразі лише на пункт відстав від столичних "канонірів" і намагатиметься здолати "Арсенал", щоб зустріти Різдво на вершині. У попередньому сезоні команди в очних протистояннях забивали мінімум двічі. Та надмірне захоплення атакою цілком може обернутися бойовою нічиєю, а тоді в лідери вийде "Астон Вілла"...

"Нью-Йорк" – "Мілуокі"

23 грудня, 19:30, Нью-Йорк, "Медісон Сквер Гарден", телетрансляція на Setanta Sports+

Свята відкорегували графік матчів НБА. Ось "Нікс" приймуть "Мілуокі" в Нью-Йорку в цілком прийнятний для європейців час. Обидва колективи входять до топ-5 Східної конференції та відчайдушно намагаються наздогнати "Бостон". Востаннє турнірні шляхи команд перетиналися в чвертьфіналі In-Season Tournament, коли "Бакс" просто зім'яли "Нью-Йорк" (144:126) з виставою Янніса.

Фото: Джуліус Рендл прагне помститися "Мілуокі" за внутрішньосезонний турнір (nypost.com)

"Рома" – "Наполі"

23 грудня, 21:45, Рим, "Стадіо Олімпіко", трансляція на MEGOGO

Вічне місто прийме матч невдах. Столичні "вовки" вилетіли з топ-4 Серії А, а чинний чемпіон отримав гучного ляпаса в Кубку Італії від скромного "Фрозіноне" (0:4). Реабілітуватися перед фанатами зобов'язані і підопічні Жозе Моурінью, і "Наполі". Утім, ці команди зі схожими проблемами швидше "ощасливлять" нулями, ніж організують гольовий фестиваль з обопільними атаками на всі 90 хвилин.

Вайлдер – Паркер

24 грудня, 00:30, Ер-Ріяд, Kingdom Arena, трансляція на DAZN

Аравійська столиця впевнено взяла курс на статус боксерської Мекки. Що й казати, коли на один вечір тут запланували відразу два поєдинки елітних важковаговиків. Цікавішим видається бій колишніх чемпіонів WBC та WBO. І Вайлдер, і Паркер не втратили амбіцій, а невдовзі після перемоги спробують кинути виклик майбутньому абсолютному чемпіону. Усику приготуватися?..

Фото: Повалені чемпіони провели битву поглядів (facebook.com/joeboxerparker)

"Лос-Анджелес" – "Калгарі"

24 грудня, 05:00, Лос-Анджелес, Crypto.com Arena, телетрансляція на Setanta Sports+

У неділю НХЛ потішить ранніх пташок. У столиці Каліфорнії заплановані тихоокеанські розбірки місцевих "Кінгз" і гостей з канадської Альберти. "Калгарі" завзято прагне потрапити до зони плей-офф на Заході, де вже освоївся "Лос-Анджелес". Навесні "Флеймз" із тріском "влетіли" в Місті янголів (2:8) і закінчили сезон після регулярки, тож мотивація канадської команди зашкалюватиме.