Баскетбол и город, большой бокс на Востоке и кризисная битва Серии А: анонс выходных в спорте

"Ливерпуль" – "Арсенал"

23 декабря, 19:30, Ливерпуль, "Энфилд", трансляция на Setanta Sports

Битва лидеров Премьер-лиги состоится в устье реки Мерси. Местный "Ливерпуль" только на пункт отстал от столичных "канониров" и попытается одолеть "Арсенал", чтобы встретить Рождество на вершине. В предыдущем сезоне команды в очных противостояниях забивали минимум дважды. Но чрезмерное увлечение атакой вполне может обернуться боевой ничьей, а тогда в лидеры выйдет "Астон Вилла"...

"Нью-Йорк" – "Милуоки"

23 декабря, 19:30, Нью-Йорк, "Мэдисон-сквер-гарден", телетрансляция на Setanta Sports+

Праздники откорректировали график матчей НБА. Вот "Никс" примут "Милуоки" в Нью-Йорке во вполне приемлемое для европейцев время. Оба коллектива входят в топ-5 Восточной конференции и отчаянно пытаются догнать "Бостон". В последний раз турнирные пути команд пересекались в четвертьфинале In-Season Tournament, когда "Бакс" просто смяли "Нью-Йорк" (144:126) со спектаклем Янниса.

Фото: Джулиус Рэндл стремится отомстить "Милуоки" за внутрисезонный турнир (nypost.com)

"Рома" – "Наполи"

23 декабря, 21:45, Рим, "Стадио Олимпико", трансляция на MEGOGO

Вечный город примет матч неудачников. Столичные "волки" вылетели из топ-4 Серии А, а действующий чемпион получил громкую пощечину в Кубке Италии от скромного "Фрозиноне" (0:4). Реабилитироваться перед фанатами обязаны и подопечные Жозе Моуринью, и "Наполи". Впрочем, эти команды со схожими проблемами скорее "осчастливят" нулями, чем организуют голевой фестиваль с обоюдными атаками на все 90 минут.

Уайлдер – Паркер

24 декабря, 00:30, Эр-Рияд, Kingdom Arena, трансляция на DAZN

Аравийская столица уверенно взяла курс на статус боксерской Мекки. Что и говорить, когда в один вечер здесь запланировали сразу два поединка элитных тяжеловесов. Более интересным представляется бой бывших чемпионов WBC и WBO. И Уайлдер, и Паркер не потеряли амбиций, а вскоре после победы попытаются бросить вызов будущему абсолютному чемпиону. Усику приготовиться?..

Фото: Низложенные чемпионы провели битву взглядов (facebook.com/joeboxerparker)

"Лос-Анджелес" – "Калгари"

24 декабря, 05:00, Лос-Анджелес, Crypto.com Arena, телетрансляция на Setanta Sports+

В воскресенье НХЛ порадует ранних пташек. В столице Калифорнии запланированы тихоокеанские разборки местных "Кингз" и гостей из канадской Альберты. "Калгари" упорно стремится попасть в зону плей-офф на Западе, где уже освоился "Лос-Анджелес". Весной "Флеймз" с треском "влетели" в Городе ангелов (2:8) и закончили сезон после регулярки, поэтому мотивация канадской команды будет зашкаливать.