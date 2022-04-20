В Баштанке оккупанты обстреляли больницу, - глава Николаевского облсовета

Глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева заявила, что сегодня в результате обстрелов Баштанки серьезно пострадала больница. Полностью разрушены отделение диализа и приемное отделение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Анны Замазеевой.
Также серьезно пострадала операционная, выбиты все окна. К счастью, при обстреле больницы в Баштанке никто не погиб, но есть пострадавшие. Функционирование операционной будет оперативно восстановлено.
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