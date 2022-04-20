У Баштанці окупанти обстріляли лікарню, - глава Миколаївської облради

Глава Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва заявила, що сьогодні в результаті обстрілів Баштанки серйозно постраждала лікарня. Повністю зруйновані відділення діалізу та приймальне відділення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ганни Замазеевой.
Також серйозно постраждала операційна, вибиті всі вікна. На щастя, при обстрілі лікарні у Баштанці ніхто не загинув, але є постраждалі. Функціонування операційної буде оперативно відновлено.
Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.