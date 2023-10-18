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Башта відлетіла на кілька метрів. "Армія дронів" вщент знищила російський танк

Фото: "Армія дронів" повністю знищила російський танк Т-62 на Донбасі (https://t.me/dsns_telegram/22384)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові рознесли у мотлох російський танк Т-62. Руку до цього доклала "Армія дронів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єра, міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Російський танк з летючою баштою - робота ударної роти БПЛА 79 ОДШБр PERUN GROUP у Донецькій області", - зазначив він.

За словами Федорова, бійці майстерно поцілили в боєкомплект танка Т-62 FPV-дроном.

"Далі була потужна детонація та знищений ущент російський мотлох", - додав міністр.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 18 жовтня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 290 050 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та шість вертольотів. Зокрема, за добу ЗСУ на Таврійському напрямку знищили близько 300 окупантів, 16 одиниць військової техніки та ворожий літак.

Цікаво, що, за даними на кінець червня, Сили оборони України з початку війни знищили 120-130 танкових батальйонів російських загарбників. А понад п'ята частина відомих втрат російських літаків і гелікоптерів з початку війни не була викликана діями України.

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Війна в Україні