Башта відлетіла на кілька метрів. "Армія дронів" вщент знищила російський танк

"Російський танк з летючою баштою - робота ударної роти БПЛА 79 ОДШБр PERUN GROUP у Донецькій області", - зазначив він.

За словами Федорова, бійці майстерно поцілили в боєкомплект танка Т-62 FPV-дроном.

"Далі була потужна детонація та знищений ущент російський мотлох", - додав міністр.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 18 жовтня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 290 050 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та шість вертольотів. Зокрема, за добу ЗСУ на Таврійському напрямку знищили близько 300 окупантів, 16 одиниць військової техніки та ворожий літак.

Цікаво, що, за даними на кінець червня, Сили оборони України з початку війни знищили 120-130 танкових батальйонів російських загарбників. А понад п'ята частина відомих втрат російських літаків і гелікоптерів з початку війни не була викликана діями України.