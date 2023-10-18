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Башня отлетела на несколько метров. "Армия дронов" полностью уничтожила российский танк

Фото: "Армия дронов" полностью уничтожила российский танк Т-62 на Донбассе (t me livekharkiv)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные разнесли в хлам российский танк Т-62. Руку к этому приложила "Армия дронов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Российский танк с летучей башней - работа ударной роты БПЛА 79 ОДШБр PERUN GROUP в Донецкой области", - отметил он.

По словам Федорова, бойцы искусно попали в боекомплект танка Т-62 FPV-дроном.

"Далее была мощная детонация и уничтожен наголову российский хлам", - добавил министр.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро среды, 18 октября, составили 620 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 290050 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет и шесть вертолетов. В частности, за сутки ВСУ на Таврическом направлении уничтожили около 300 оккупантов, 16 единиц военной техники и вражеский самолет.

Интересно, что по данным на конец июня Силы обороны Украины с начала войны уничтожили 120-130 танковых батальонов российских захватчиков. А более пятой части известных потерь российских самолетов и вертолетов с начала войны не была вызвана действиями Украины.

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Война в Украине