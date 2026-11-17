За повідомленнями очевидців, там виникло одразу кілька осередків займання, над промисловим майданчиком здійнялися високі стовпи густого диму.

"Газпром нафтохім Салават" - один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів Росії.

Підприємство входить до структури ПАТ "Газпром" та випускає понад 150 видів продукції, у тому числі бензин, дизельне паливо, мазут, бітум та поліетилен.

Що відомо про атаку на завод

Місцеві жителі повідомляли про гул безпілотників та серію потужних вибухів. На опублікованих у мережі відеозаписах чути, як над містом пролітають дрони, після чого лунають вибухи. Також повідомлялося про роботу російської ППО.

На кадрах, знятих очевидцями, видно кілька вогнищ пожежі на території промислового об'єкту та високі стовпи диму. За попередніми повідомленнями, удар міг стати безпосередньо по одній з виробничих установок заводу.

Офіційного підтвердження характеру пошкоджень наразі немає.

Після атаки жителі Салавата, за повідомленнями місцевих джерел, почали масово прямувати на автозаправні станції, щоб запастись паливом.

На момент підготовки матеріалу в офіційному Telegram-каналі глави Республіки Башкортостан Радія Хабірова не було опубліковано повідомлень про атаку на підприємство та її наслідки.

Чим важливий "Газпром нафтохім Салават"

Комплекс розташований у місті Салават і є одним із ключових об'єктів російської нафтопереробної та нафтохімічної промисловості.

Підприємство здійснює повний цикл переробки вуглеводневої сировини. Його продукція включає автомобільне паливо, нафтохімічні компоненти, полімери та мінеральні добрива.