По сообщениям очевидцев, там возникло сразу несколько очагов возгорания, над промышленной площадкой поднялись высокие столбы густого дыма.

"Газпром нефтехим Салават" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России.

Предприятие входит в структуру ПАО "Газпром" и выпускает более 150 видов продукции, в том числе бензин, дизельное топливо, мазут, битум и полиэтилен.

Что известно об атаке на завод

Местные жители сообщали о гуле беспилотников и серии мощных взрывов. На опубликованных в сети видеозаписях слышно, как над городом пролетают дроны, после чего раздаются взрывы. Также сообщалось о работе российской ПВО.

На кадрах, снятых очевидцами, видны несколько очагов пожара на территории промышленного объекта и высокие столбы дыма. По предварительным сообщениям, удар мог прийтись непосредственно по одной из производственных установок завода.

Официального подтверждения характера повреждений пока нет.

После атаки жители Салавата, по сообщениям местных источников, начали массово направляться на автозаправочные станции, чтобы запастись топливом.

На момент подготовки материала в официальном Telegram-канале главы Республики Башкортостан Радия Хабирова не было опубликовано сообщений об атаке на предприятие и ее последствиях.

Чем важен "Газпром нефтехим Салават"

Комплекс расположен в городе Салават и является одним из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

Предприятие осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья. Его продукция включает автомобильное топливо, нефтехимические компоненты, полимеры и минеральные удобрения.