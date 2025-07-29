Баржа протаранила човен у Маямі: двоє дітей загинули, ще двоє в критичному стані
Трагедія сталася під час дитячого вітрильного табору в Маямі: баржа зіткнулася з човном, у якому перебували п’ятеро дітей і дорослий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
У понеділок в затоці Біскейн, поблизу Маямі, баржа протаранила невеликий вітрильний човен із групою учасників дитячого табору.
Внаслідок зіткнення човен затонув. Усі шестеро людей, які були на борту - один дорослий і п’ятеро дітей віком від 7 до 15 років - опинилися у воді.
Рятувальники оперативно дістали їх із затоки. Чотирьох дітей із важкими травмами доправили до лікарні, де двоє з них померли.
Ще двоє - у критичному стані, повідомив речник Берегової охорони США старшина третього класу Ніколас Страсбург.
Комодор яхт-клубу Маямі Емілі Коупленд заявила, що весь клуб шокований трагедією.
Вітрильник досі залишається затопленим під баржею у затоці Біскейн - між Маямі та Маямі-Біч. Це популярне місце для водного відпочинку, відоме численними островами з приватними віллами.
За даними Берегової охорони США, торік у країні сталося понад 550 смертей на прогулянкових суднах, однак лише 43 з них були спричинені саме зіткненнями між судами.
Інші інциденти у США
Нагадаємо, що 18 травня у суботу ввечері 270-футове парусне судно Мексики, на борту якого перебувало 277 осіб, врізалося і подряпало дно Бруклінського мосту в Нью-Йорку.
У Береговій охороні Нью-Йорка розповіли, що 20 осіб перебувають у важкому або критичному стані, і їх усе ще витягують із води.
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