За "Барселону" играю лучше после ухода из сборной, - Пике

Защитник "Барселоны" Жерар Пике объяснил, почему прекратил выступление за Испанию, но при этом ездит играть за национальную команду Каталонии. Его слова приводит AS.

В Жироне 25 марта состоялся товарищеский матч, в котором сборная Каталонии победила команду Венесуэлы 2:1. Этот поединок не имел официального статуса, поскольку они не признаны ФИФА или УЕФА.

"Кто не понял мое решение завершить карьеру в сборной Испании, уже не поймет, но я тогда все объяснил. Я ушел из сборной Испании, потому что это был подходящий момент, мне был необходим перерыв.

В сборную Каталонии я приезжаю всего на один день. Это разные истории. Очевидно, что за "Барселону" в течение сезона я играю лучше после ухода из сборной", - сказал Пике.

32-летний футболист закончил карьеру в национальной команде Испании после чемпионата мира 2018 года.

Напомним, "Барселона" установила рекорд чемпионатов мира и стала первой командой в истории, игроки которой заявлены в каждой группе мундиаля.