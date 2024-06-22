У Барселоні введуть заборону на здачу житла туристам: причина та строки

Влада Барселони планує вирішити проблему нестачі житла, заборонивши здавати квартири туристам. Цей крок спрямований на забезпечення доступного житла для молоді та людей із середнім достатком, що проживають у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Мер Барселони Хауме Коллбоні заявив, що до листопада 2028 року місто скасує ліцензії на 10 101 квартиру, які зараз дозволені для короткострокової (туристичної - ред.) оренди.

Зазначається, що бум короткострокової оренди в Барселоні, найпопулярнішому іспанському місті серед іноземних туристів, призвів до того, що деякі жителі не можуть собі дозволити орендувати житло.

Зокрема, за останні 10 років орендна плата зросла на 68%, а вартість покупки будинку - на 38%. Доступ до житла став причиною нерівності, особливо для молоді.

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