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В Барселоне введут запрет на сдачу жилья туристам: причина и сроки

Барселона, Суббота 22 июня 2024 23:08
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В Барселоне введут запрет на сдачу жилья туристам: причина и сроки Иллюстративное фото: власти Барселоны введут запрет на сдачу жилья туристам (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Власти Барселоны планируют решить проблему нехватки жилья, запретив сдавать квартиры туристам. Этот шаг направлен на обеспечение доступного жилья для молодежи и людей со средним достатком, проживающих в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Мэр Барселоны Хауме Коллбони заявил, что к ноябрю 2028 года город отменит лицензии на 10 101 квартиру, которые сейчас разрешены для краткосрочной (туристической – ред.) аренды.

Отмечается, что бум краткосрочной аренды в Барселоне, самом популярном испанском городе среди иностранных туристов, привел к тому, что некоторые жители не могут позволить себе арендовать жилье.

В частности, за последние 10 лет арендная плата выросла на 68%, а стоимость покупки дома – на 38%. Доступ к жилью стал причиной неравенства, особенно для молодежи.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в начале 2024 года Венеция ввела ежедневную плату за вход в размере 5 евро. Известно, что из-за этого количество посетителей уменьшилось, но прогнозируется, что вскоре оно все же превысит допандемический уровень.

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