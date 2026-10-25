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У Барселоні протести переросли у жорстокі сутички, понад 120 осіб затримано

15:30 25.10.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: поліція Барселони затримала 128 осіб після нічних погромів (Getty Images)

Внаслідок масових заворушень та погромів у центрі Барселони правоохоронці затримали 128 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Хаос у центрі Барселони розпочався у суботу близько 18:00 навколо площі Каталонії. Групи молодих людей у чорному одязі та капюшонах почали нищити вуличні меблі.

Згодом акція перерогла у жорстокі зіткнення з поліцією.

Протестувальники зводили барикади, палили сміттєві баки, розбивали вітрини магазинів та кидали каміння в офіцерів. Для розгону натовпу правоохоронці застосували спецзасоби.

За даними влади, чверть із 128 затриманих виявилися неповнолітніми.

Під час нічних подій постраждали 15 поліцейських, а також було пограбовано близько 14 магазинів.

Через насилля підприємства масово закривалися, доступ до площі Каталонії був обмежений, а рух поїздів метро тимчасово зупиняли.

Мер Барселони Хауме Кольбоні рішуче засудив інциденти та пообіцяв притягнути винних до відповідальності через суд. Він також попередив про можливі наслідки для батьків неповнолітніх порушників.

Президент уряду Каталонії Сальвадор Ілья підтримав дії поліції, наголосивши, що протестування є демократичним правом, але насильство не може бути виправданим.

Міністр внутрішніх справ регіону Нурія Парлон назвала ситуацію безпідставним вандалізмом.

Влада окремо підкреслила, що ці заворушення не пов'язані з мирним табором за права на житло, який тривалий час діє на площі Каталонії.

Нагадаємо, що 24 жовтня в Європі пройшла хвиля масштабних соціальних протестів.

Зокрема, у Мадриді тисячі людей вийшли на мітинг на захист державної пенсійної системи Іспанії.

Цьогорічний марш став удвічі масовішим за попередні через активне обговорення теми в межах передвиборчої кампанії.

Того ж дня у Франції тривали масштабні демонстрації проти зростання вартості життя, під час яких поліція затримала понад 130 осіб.

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