В Барселоне протесты переросли в жестокие стычки, более 120 человек задержаны

Хаос в центре Барселоны начался в субботу около 18:00 вокруг площади Каталонии. Группы молодых людей в черной одежде и капюшонах начали уничтожать уличную мебель.

Впоследствии акция перешла в жестокие столкновения с полицией.

Протестующие возводили баррикады, жгли мусорные баки, разбивали витрины магазинов и бросали камни в офицеров. Для разгона толпы правоохранители применили спецсредства.

По данным властей, четверть из 128 задержанных оказались несовершеннолетними.

В ходе ночных событий пострадали 15 полицейских, а также были ограблены около 14 магазинов.

Из-за насилия предприятия массово закрывались, доступ к площади Каталонии был ограничен, а движение поездов в метро временно останавливали.

Мэр Барселоны Хауме Кольбони решительно осудил инциденты и пообещал привлечь виновных к ответственности через суд. Он также предупредил о возможных последствиях родителей несовершеннолетних нарушителей.

Президент правительства Каталонии Сальвадор Илья поддержал действия полиции, отметив, что протестирование является демократическим правом, но насилие не может быть оправдано.

Министр внутренних дел региона Нурия Парлон назвала ситуацию безосновательным вандализмом.

Власти особо подчеркнули, что эти беспорядки не связаны с мирным лагерем за права на жилье, длительное время действующее на площади Каталонии.