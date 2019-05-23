В Барселоне самолет экстренно сел из-за бомбы

Самолет выполнявший рейс Париж - Ибица, испанской авикомпании Vueling, совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат города Барселоны из-за сообщения о находящейся на борту бомбе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Periódico.

Информацию о нахождении на борту самолета бомбы сообщили службы безопасности аэропорта Шарль-де-Голль в Париже. Следуя инструкциям, командир лайнера сделал остановку в Барселоне, где у перевозчика расположены операционные базы.

Самолет приземлился в 14:00 по местному времени. Самолет и багаж пассажиров досмотрели сотрудники Гражданской гвардии Испании. Они заявили, что информация о бомбе была ложной. Пассажиров отправили на другим самолетом той же авикомпании, летевшим на Ибицу.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Индии самолет Scoot, на борту которого находился 161 пассажир, был вынужден совершить экстренную посадку из-за дыма на борту. Дым в салоне самолета заметил пилот, поэтому принял решение срочно посадить лайнер. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Также самолет авиакомпании Transavia, cледовавший из Парижа в Тунис, был перенаправлен в аэропорт Ниццы из-за агрессивного поведения одного из пассажиров. В ходе полета гражданин Туниса начал громко молиться, а также напал на бортпроводника.