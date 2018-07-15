В Барселоне 110 тысяч человек требовали освобождения лидеров Каталонии

На демонстрации присутствовали и члены правительства Каталонии во главе с Кимом Торрой

Более 100 тысяч человек вышли на улицы Барселоны с требованием освободить из-под стражи лидеров Каталонии и вернуть политиков домой. Об этом сообщает La Vanguardia.

Протесты состоялись в субботу, 14 июля. Они начались после того, как девятерых каталонских лидеров, которых удерживали под стражей возле Мадрида, перевели в тюрьмы в Каталонии. Протестующие требовали от испанских властей их освобождения.

Демонстрацию под лозунгом "Нет тюрьме, нет ссылке, мы любим вас дома" организовали каталонская ассоциация "Òmnium Cultural", политическая организация "Национальная ассамблея Каталонии" и еще несколько каталонских ассоциаций.

На демонстрации присутствовали также члены правительства Каталонии во главе с Кимом Торрой. Он заявил, что движение за независимость будет продолжаться, "пока осужденные и изгнанники не вернутся домой".

Напомним, 28 июня глава Каталонии Ким Торра заявил, что его "первое прошение" к новому испанскому премьеру Педро Санчесу будет касаться согласования референдума о независимости региона.