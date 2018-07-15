У Барселоні 110 тисяч людей вимагали звільнення лідерів Каталонії

На демонстрації були присутні і члени уряду Каталонії на чолі із Кімом Торрою

Понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці Барселони з вимогою звільнити з-під варти лідерів Каталонії та повернути політиків додому. Про це повідомляє La Vanguardia.

Протести відбулися у суботу, 14 липня. Вони почалися після того, як дев'ятьох каталонських лідерів, яких утримували під вартою поблизу Мадрида, перевели у в'язниці в Каталонії. Протестувальники вимагали від іспанської влади їхнього звільнення.

Демонстрацію під гаслом "Ні в'язниці, ні засланню, ми любимо вас вдома" організували каталонська асоціація "Òmnium Cultural", політична організація "Національна асамблея Каталонії" та ще кілька каталонських асоціацій.

На демонстрації були присутні і члени уряду Каталонії на чолі із Кімом Торрою. Він заявив, що рух за незалежність триватиме, "поки засуджені та вигнанці не повернуться додому".

Нагадаємо, 28 червня глава Каталонії Кім Торра заявив, що його "перше прохання" до нового іспанського прем'єра Педро Санчеса буде стосуватися погодження референдуму про незалежність регіону.