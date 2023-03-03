"Барселона" здолала "Реал" у кубковому Ель Класіко: відео

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"Реал" – "Барселона" – 0:1

Гол: Мілітао, 26 (автогол)

Першими момент змарнували "вершкові". У дебюті Модріч вискочив фактично віч-на-віч із тер Штегеном, але пробив у сітку зі зовнішнього боку. Згодом Бензема навіть забив, ефектно реалізувавши нагоду після передачі Вінісіуса. Однак, володар "Золотого м'яч" був поза грою.

"Барса" відповіла відразу забитим м'ячем. Гол на 26-й хвилині вийшов трохи курйозним. Кессьє після передачі Торреса уник офсайдної пастки та пробив у Куртуа, м'яч від голкіпера відлетів у бік Мілітао, а від оборонця – в сітку.

"Реал" намагався зрівняти рахунок після перерви. Однак, перспективний удар Вінісіуса з меж карної зони вчасно заблокував Араухо. Згодом тер Штеген перехопив фірмовий навіс бразильського вінгера на Бензема. Каталонці могли ж подвоїти перевагу, але Кессьє з лінії штрафного влучив у Фаті.

Зрештою, "блаугранас" для перемоги вистачило й одного м'яча. Матч-відповідь відбудеться 5 квітня на "Камп Ноу". В іншому півфіналі "Осасуна" вдома мінімально переграла "Атлетік" із Більбао.