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"Барселона" одолела "Реал" в кубковом Эль Класико: видео

Фото: Команда Хави в этот раз оказалась сильнее (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Антон Федорцив

Минимальным поражением мадридского "Реала" от "Барселоны" завершился первый матч 1/2 финала Кубка Испании 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Кубок Испании, 1/2 финала, первые матчи

"Реал" – "Барселона" – 0:1

Гол: Милитао, 26 (автогол)

Первыми момент упустили "сливочные". В дебюте Модрич выскочил фактически один на один с тер Штегеном, но пробил в сетку с внешней стороны. Вскоре Бензема даже забил, эффектно реализовав возможность после передачи Винисиуса. Однако, обладатель "Золотого мяча" был вне игры.

"Барса" ответила сразу забитым мячом. Гол на 26-й минуте получился немного курьезным. Кессье после передачи Торреса избежал офсайдной ловушки и пробил в Куртуа, мяч от голкипера улетел в сторону Милитао, а от защитника – в сетку.

"Реал" пытался сравнять счет после перерыва. Однако перспективный удар Винисиуса из пределов уголовной зоны вовремя заблокировал Араухо. Впоследствии тер Штеген перехватил фирменный навес бразильского вингера на Бензема. Каталонцы же могли удвоить преимущество, но Кессье с линии штрафной попал в Фати.

В конце концов "блаугранас" для победы хватило и одного мяча. Ответный матч состоится 5 апреля на "Камп Ноу". В другом полуфинале "Осасуна" дома минимально обыграла "Атлетик" из Бильбао.

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