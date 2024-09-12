"Барселона" закрила найдорожчий трансфер в історії через 7 років: зірка давно покинув клуб

"Блаугранас" надіслала останній транш за трансфер скандального француза. Перехід відбувся ще влітку 2017 року.

Дембеле відтепер – найдорожчий трансфер в історії "Барси". Каталонці виплатили за вінгера 148 млн євро. Сам перехід коштував 135 млн. Решту суми склали різноманітні бонуси. Це підписання оновило трансферний рекорд "блаугранас" – 145 млн у євровалюті за бразильця Філіппе Коутінью.

За час виступів у "Барселоні" Дембеле провів 185 матчів у всіх турнірах, у яких забив 40 м'ячів і віддав 43 результативні передачі. Він часто потрапляв у лазарет команди, а також періодично конфліктував із тренерами та одноклубниками. Торік "Барса" продала француза в "Парі Сен-Жермен" за 50 млн.

У лавах французького гранда Дембеле набрав оптимальну форму та відіграв увесь сезон на високому рівні. Наразі він провів за ПСЖ 45 поєдинків загалом, у яких оформив 7 голів і 17 асистів. Зокрема, нападник долучився до розгрому "Барси" в чвертьфіналі Ліги чемпіонів (2:3, 4:1).