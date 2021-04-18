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"Барселона" выиграла Кубок Испании. Для "Атлетика" это второе поражение в финалах в апреле

Автор: Игорь Литвиненко

"Барселона" стала обладателем Кубка Испании сезона 2020/2021. В финальном матче каталонцы разгромили "Атлетик" из Бильбао - 4:0.

Подробнее о матче в материале РБК-Украина.

С самого начала поединка "Барселона" захватила преимущество и уже на 5-й минуте должна была открывать счет. Месси отпасовал на Де Йонга, но удар нидерландца пришелся в штангу. До конца первой половины преимущество "блау-гранос" было тотальным, однако отметиться каталонцы так и не смогли.

Но во втором тайме исправились. На 60-й минуте Гризманн вырвался из-за спин защитников и завершил идеальный прострел Де Йонга с правого фланга - 1:0. Причем несколько минут до этого француз аналогичный момент не реализовал.

А еще спустя три минуты после первого гола отметился уже и сам Де Йонг. Теперь "Барселона" организовала атаку через левый фланг, Альба подал в штрафную, а Де Йонг метров с пяти переправил мяч головой в сетку - 2:0.

Добил баскский клуб Месси. Сперва аргентинец на 68-й минуте протащил мяч со своей половины поля, по пути обыгравшись дважды с партнерами, накрутил в штрафной защитника и послал круглый мимо кипера "Атлетика" - 3:0. А через еще три минуты завершил еще один фланговый прострел от Альбы - 4:0.

Счет в матче мог измениться еще раз. На 87-й минуте Гризманн послал мяч в сетку, но взятие ворот отменили после просмотра VAR - у француза был оффсайд.

Таким образом, каталонцы взяли реванш за поражение от "Атлетика" в матче за Суперкубок Испании (2:3), который состоялся в январе этого года.

Для "Барсы" победа в Кубке Испании стала 31-й в истории. Больше каталонцев чемпионами никто не становился. На втором месте по количеству Кубков как раз "Атлетик" - 23.

А вот для "Атлетика" это стало второе поражение в финалах Кубка Испании за последние две недели. 4 апреля баски уступили в финальном поединке прошлогоднего финала "Реалу Сосьедаду".

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