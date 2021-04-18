"Барселона" виграла Кубок Іспанії. Для "Атлетика" це друга поразка у фіналах в квітні

З самого початку поєдинку "Барселона" захопила перевагу і вже на 5-й хвилині повинна була відкривати рахунок. Мессі відпасував на Де Йонга, але удар нідерландця прийшовся в штангу. До кінця першої половини перевага "блау-гранос" було тотальною, однак відзначитися каталонці так і не змогли.

Але в другому таймі виправилися. На 60-й хвилині Грізманн вирвався з-за спин захисників і завершив ідеальний простріл Де Йонга з правого флангу - 1:0. Причому кілька хвилин до цього француз аналогічний момент не реалізував.

А ще через три хвилини після першого голу відзначився вже і сам Де Йонг. Тепер "Барселона" організувала атаку через лівий фланг, Альба подав у штрафну, а Де Йонг метрів з п'яти переправив м'яч головою у сітку - 2:0.

Добив баскський клуб Мессі. Спершу аргентинець на 68-й хвилині протягнув м'яч зі своєї половини поля, по дорозі обігравшись двічі з партнерами, накрутив у штрафному захисника і послав круглий повз кіпера "Атлетика" - 3:0. А ще через три хвилини завершив ще один фланговий простріл від Альби - 4:0.

Рахунок у матчі міг змінитися ще раз. На 87-й хвилині Грізманн послав м'яч у сітку, але взяття воріт відмінили після перегляду VAR - у француза був офсайд.

Таким чином, каталонці взяли реванш за поразку від "Атлетика" в матчі за Суперкубок Іспанії (2:3), який відбувся у січні цього року.

Для "Барси" перемога в Кубку Іспанії стала 31-й в історії. Більше каталонців чемпіонами ніхто не ставав. На другому місці за кількістю Кубків якраз "Атлетик" - 23.