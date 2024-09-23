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"Барселона" втратила зірку команди на весь сезон

Барселона, Понеділок 23 вересня 2024 10:58
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"Барселона" втратила зірку команди на весь сезон Фото: Марк-Андре тер Штеген у 2024 році на поле не повернеться (fcbarcelona.com)
Автор: Антон Федорців

Розгромна перемога над "Вільярреалом" у 6-му турі чемпіонату Іспанії затьмарена для "Барселони" втратою основного голкіпера команди – Марка-Андре тер Штегена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AS.

32-річний воротар вимушено покинув поле під завісу першого тайму. Замість нього місце в рамці "блаугранас" зайняв Іньякі Пенья.

Тер Штеген зазнав серйозного ушкодження. Медики виявили в нього травму сухожилля надколінка правого коліна. Орієнтовний термін відновлення німецького кіпера складе 7-8 місяців, тож фактично весь нинішній сезон він пропустить.

Зі старту кампанії тер Штеген провів 7 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 7 м'ячів. У протистоянні з "Вальядолідом" (7:0) німець залишив ворота сухими. Цей сезон став 11-м поспіль для голкіпера в складі "Барси".

Хто такий Марк-Андре тер Штеген

Уродженець Менхенгладбаха, вихованець місцевої "Боруссії". У сезоні 2009/10 дебютував на рівні Регіональліги за резервну команду "жеребців".

Основним у складі "Боруссії" М став у кампанії 2011/12 та відіграв три повні сезони. Влітку 2014-го перейшов до "Барселони" за 12 млн євро. У перший рік був дублером Клаудіо Браво та грав у кубкових турнірах, а потім став основним голкіпером на десятиліття.

Завоював із "Барсою" усі можливі трофеї: 5-разовий чемпіон Іспанії, володар п'яти Кубків і двох Суперкубків Іспанії, тріумфатор Ліги чемпіонів 2014/15, володар Суперкубка УЄФА та переможець Клубного чемпіонату світу. За збірну Німеччини провів 47 матчів і виграв Кубок конфедерацій-2017.

До слова, раніше "Барселона" в гостях програла "Монако" на старті Ліги чемпіонів.

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