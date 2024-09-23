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"Барселона" потеряла звезду команды на весь сезон

Барселона, Понедельник 23 сентября 2024 10:58
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"Барселона" потеряла звезду команды на весь сезон Фото: Марк-Андре тер Штеген в 2024 году на поле не вернется (fcbarcelona.com)
Автор: Антон Федорцив

Разгромная победа над "Вильярреалом" в 6-м туре чемпионата Испании омрачена "Барселоной" потерей основного голкипера команды - Марка-Андре тер Штегена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AS.

32-летний вратарь вынужденно покинул поле под занавес первого тайма. Вместо него место в рамке "блаугранас" занял Иньяки Пенья.

Тер Штеген получил серьезное повреждение. Медики обнаружили у него травму сухожилия надколенника правого колена. Ориентировочный срок восстановления немецкого кипера составит 7-8 месяцев, поэтому фактически весь нынешний сезон он пропустит.

Со старта кампании тер Штеген провел 7 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 7 мячей. В противостоянии с "Вальядолидом" (7:0) немец оставил ворота сухими. Этот сезон стал 11-м подряд для голкипера в составе "Барсы".

Кто такой Марк-Андре тер Штеген

Уроженец Менхенгладбаха, воспитанник местной "Боруссии". В сезоне 2009/10 дебютировал на уровне Региональлиги за резервную команду "жеребцов".

Основным в составе "Боруссии" М стал в кампании 2011/12 и отыграл три полных сезона. Летом 2014-го перешел в "Барселону" за 12 млн евро. В первый год был дублером Клаудио Браво и играл в кубковых турнирах, а затем стал основным голкипером на десятилетие.

Завоевал с "Барсой" все возможные трофеи: 5-кратный чемпион Испании, обладатель пяти Кубков и двух Суперкубков Испании, триумфатор Лиги чемпионов 2014/15, обладатель Суперкубка УЕФА и победитель Клубного чемпионата мира. За сборную Германии провел 47 матчей и выиграл Кубок конфедераций-2017.

К слову, ранее "Барселона" в гостях проиграла "Монако" на старте Лиги чемпионов.

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