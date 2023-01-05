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"Барселона" врятувалася від ганьби в Кубку Іспанії після хет-трику відрахованого таланта

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Аліканте, Четвер 05 січня 2023 10:00
"Барселона" врятувалася від ганьби в Кубку Іспанії після хет-трику відрахованого таланта Фото: Ансу Фаті (в центрі) вирвав путівку в 1/8 фіналу для каталонців (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Антон Федорців

Лише в овертаймі двобою в 1/16 фіналу Копа дель Рей "Барселона" зуміла здолати опір скромного "Інтерсіті" зі Сан-Хуана-де-Аліканте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Копа дель Рей, 1/16 фіналу

"Інтерсіті" – "Барселона" – 3:4 (додатковий час)

Голи: Сольдевіла, 59, 74, 86 – Араухо, 4, Дембеле, 66, Рафінья, 77, Фаті, 103

Упродовж основного часу "Барса" тричі виходила вперед, але господарі з третього дивізіону щоразу поверталися до гри. У дебюті Араухо головою замкнув навіс із кутового. Та на початку другої половини Сольдевіла в дотик із лінії воротарського скористався передачею партнера.

На 66-й хвилині Дембеле елегантно реалізував вихід віч-на-віч, перекинувши м'яч над голкіпером. Та той же Сольдевіла за кілька хвилин головою замкнув навіс Ромеру з лівого флангу. Коли ж Рафінья на дальній стійці переправив у сітку простріл Альби, то атакувальний хавбек господарів забив утретє в контратаці.

Зрештою, "блаугранас" зуміли вирвати перемогу в додаткові 30 хвилин. Героєм каталонців став Фаті. Молодий нападник "Барси" на 103-й хвилині з меж штрафного пробив з льоту після передачі Рафіньї.

Щодо головного героя поєдинку – Оріоля Сольдевіли, то він тричі покарав фактично рідний клуб. 21-річний виконавець виховувався у Ла Масії та з дитинства був шанувальником "Барселони", а в "Інтерсіті" опинився після невдалого вояжу в англійський "Бірмінгем".

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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