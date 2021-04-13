"Барселона" впервые в истории возглавила рейтинг самых дорогих клубов по версии Forbes​​​​​​​

Каталонская "Барселона" впервые в истории стала самым дорогим футбольным клубом в мире по версии Forbes. Стоимость "сине-гранатовых" оценили в 4,76 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Forbes.
Подъем "Барселоны" произошел после того, как клуб оказался в центре скандала в связи с возможным уходом самого высокооплачиваемого игрока мира Лионеля Месси.
Вслед за "Барсой" идет принципиальный соперник по испанской Ла-Лиге мадридский "Реал".
В целом в топ-10 самых дорогих клубов по версии Forbes выглядит так:
Стоимость футбольных клубов в среднем выросла на 30% за последние два года. При оценке учитывались выручки и операционные прибыли клубов за сезон-2019/20. В учет не брались суммы компенсации за сдачу игроков в аренду. Кроме этого учитывался собственный капитал клуба и величина чистого долга, а также продажи со стадиона команды.
Напомним, Месси пытался покинуть "Барселону" минувшим летом. Получив отказ, форвард вступил в конфликт с руководством, но в итоге он решил остаться в клубе до конца действующего соглашения, которое истекает следующим летом.